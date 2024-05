Mirko e Raffaele Paletti, gli imprenditori arrestati nel caso Toti

La bufera che ha colpito Palazzo della Regione Liguria arriva fino a Milano. Nell'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari il governatore Giovanni Toti compaioni anche i nomi di Raffaele e Mirko Paletti, fratelli e noti imprenditori milanesi, anche loro ai domiciliari con le accuse di corruzioni e turbativa d'asta.

I fratelli Paletti guidano la società di sviluppo immobiliare Filcasa-Gruppo Paletti a Milano, insieme al fratelli Gino estraneo all'inchiesta. La società, fondata dal padre nel 1979, ha sede in zona Sant'Ambrogio. Mirko Paletti è stato anche presidente di Milano Sport. Anche Matteo Cozzani capo di gabinetto di Giovanni Toti, è agli arresti domiciliari. Cozzani sarebbe stato l'interlocutore dei fratelli Paletti nell'ambito dei presunti affari illeciti a Portovenere. I due immobiliaristi avrebbero goduto di trattamenti di favore come amministratori di società che operano in quell'area.

Il caso

Tutto è nato da un'inchiesta partita nel 2020 a Spezia e trasmessa per competenza alla procura di Genova. La richiesta da parte della procura risale allo scorso 27 dicembre, a occuparsene un pool di sei magistrati. La guardia di finanza di Genova nella mattina di martedì 7 maggio ha arrestato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti con l'accusa di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio. Stesse accuse anche per il presidente di Iren, Paolo Emilio Signorini, trasferito in carcere. Diversi gli imprenditori coinvolti tra cui Aldo Spinelli e Francesco Moncada, nel Cda di Esselunga.