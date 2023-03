L'uomo che modifica la sua targa (con una lettera inesistente) per entrare in Area B e C

È riuscito a sfuggire alle telecamere di Area B e Area C. Ma, purtroppo per lui, non è riuscito a fare lo stesso con gli occhi elettronici del comune di San Giuliano Milanese. Un uomo di 40 anni, un italiano residente a Lodi, è stato denunciato venerdì dalla polizia locale di San Giuliano dopo essere stato sorpreso a bordo di una Peugeot con la targa "contraffatta".

I ghisa erano sulle sua tracce da un po' di tempo dopo che il sistema di videosorveglianza aveva segnalato il passaggio in città di un'auto con la lettera "U" nella targa, lettera in realtà inesistente per le targhe italiane, che non comprendono neanche la "O", la "I", e la "Q", proprio perché facilmente confondibili con altre lettere.

I vigili, coordinati dal comandante Fabio Allais, hanno ricostruito i suoi abituali movimenti e in mattinata lo hanno fermato mentre percorreva la via Emilia. È bastato poco per scoprire che quella "U" che chiudeva la targa era in realtà una "J" modificata. Il motivo? Entrare in Area B e non pagare Area C, le due zone a traffico limitato del comune di Milano.

Per il 40enne è finita male: è stato denunciato per la falsificazione della targa e per la truffa al comune di Milano. La Locale sta ora attendendo che palazzo Marino faccia il conto dei passaggi "abusivi", che l'uomo potrebbe ritrovarsi a pagare. La sua Peugeot con la targa "speciale" è stata invece sequestrata.