Mamma e figlio aggrediti col cacciavite: arrestato il marito

Mamma e figlio aggrediti a colpi di cacciavite e bottigliate dal marito della donna. L'accaduto nei giorni scorsi ad Arcore (Mb), dove i carabinieri di Monza hanno fermato e arrestato in flagranza l'uomo, un 38enne di origine egiziana, che ora è accusato di lesioni.

A lanciare l'allarme è stata la moglie, di origine marocchina, dopo essere stata vittima di un'aggressione insieme al figlio 20enne, al culmine di una lite in strada. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo avrebbe prima preso a calci e pugni la compagna e il ragazzo, per poi colpirli con una bottiglia di vetro rotta e un cacciavite. Il figlio ha riportato una ferita da taglio all'altezza dell'addome. Sia lui sia la madre sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all'ospedale di Monza per le cure del caso.

Nello zaino del 38enne è stato trovato il cacciavite usato durante l'aggressione. L'uomo, processato per direttissima, è stato sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dal figlio della donna.