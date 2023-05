Vanno in questura per rinnovare i documenti: marito e moglie arrestati

Si sono presentati in questura per sbrigare le pratiche per il rinnovo del permesso di soggiorno, ma per loro - moglie e marito, entrambi 35enni originari del Perù - si sono aperte le porte del carcere. Per loro le manette sono scattate nella mattinata di venerdì, quando si sono recati in questura a Monza dove avevano un appuntamento all’ufficio Immigrazione per il rinnovo del documento.

La coppia si è presentata allo sportello e ha consegnato la documentazione necessaria ad istruire la procedura e nel frattempo il poliziotto ha effettuato, come da prassi, gli accertamenti preliminari con i colleghi dell’ufficio Immigrazione. A quel punto gli agenti hanno scoperto che sulla coppia pendeva un ordine di carcerazione per una pena di 4 mesi per l'occupazione abusiva di un appartamento a Milano nel 2016.

I poliziotti dell’ufficio Immigrazione hanno quindi interpellato i colleghi della Squadra Mobile che, acquisito l’ordine di carcerazione, hanno preso in consegna la coppia. L’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Sanquirico a Monza, la moglie a Milano a San Vittore.