Morta travolta da un'auto: il marito assolto in Appello

E' stato assolto in Appello a Milano il 61enne accusato (e condannato in primo grado) di avere fatto scendere e abbandonato per strada la moglie ubriaca, che poi è stata travolta e uccisa da un'auto di passaggio. In primo grado l'uomo era stato condannato a quattro anni di reclusione per abbandono di incapace. Ora, a Milano, la Corte d'Appello ha ribaltato la sentenza.

Il fatto era avvenuto il 12 luglio 2018 nella zona di Gambolò, in provincia di Pavia. Il processo di primo grado si era celebrato proprio a Pavia, l'Appello a Milano. La vittima, Victoria Jacova, 46 anni, era la seconda moglie dell'uomo, un 61enne. Questi aveva raccontato, in primo grado, che la moglie era uscita a piedi senza telefono: lui l'aveva cercata e, nella zona in cui l'aveva trovata, aveva visto lei investita a morte. L'Appello ha assolto l'uomo "perché il fatto non sussiste".