Nelle carte dell'inchiesta su lady Soumahoro anche un incontro con Sala e Majorino

La mail è del 21 novembre 2019. L'oggetto è chiaro, tutto in maiuscolo: "Trasferta Milano presidenza dott.ssa Liliana Murekatete". La "dott.ssa" è la 46enne moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, storico sindacalista entrato in Parlamento con Europa Verde dopo le ultime elezioni. Lunedì mattina proprio la Murekatete e sua mamma, Marie Therede Mukamatsindo, 69 anni, sono finite ai domiciliari nell'ambito di una inchiesta della guardia di finanza di Latina in cui sono indagate con le accuse di frode in pubbliche fornitura, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio perché sospettate di aver usato per scopi personali soldi ricevuti per la gestione dei centri di prima accoglienza per migranti e minori non accompagnati.

Le cooperative Karibu e Consorzio Aid, nonché la Jambo Africa - per il tramite della Karibu -, come spiegato dalla Procura pontina, “hanno percepito ingenti fondi pubblici da diversi Enti - Prefettura, Regione, Enti locali -, destinati a specifici progetti o piani di assistenza riguardanti richiedenti asilo e minori non accompagnati, fornendo tuttavia un servizio inadeguato e comunque difforme rispetto a quello pattuito”. Sono state riscontrate numerose criticità nelle strutture gestite dalle cooperative e in particolare un "sovrannumero di ospiti, alloggi fatiscenti con arredamento inadeguato, condizioni igieniche carenti, derattizzazione e deblattizzazione assenti, riscaldamento assente o comunque non adeguato, carenze nell'erogazione dell'acqua calda, carenze nella conservazione delle carni, insufficienza e scarsa qualità del cibo, presenza di umidità e muffa nelle strutture, carenze del servizio di pulizia dei locali e dei servizi igienici, insufficiente consegna di vestiario e prodotti per l’igiene".

“L'inosservanza delle condizioni pattuite, concretizzatasi nelle gravissime criticità rilevate dagli ispettori della Prefettura anche congiuntamente a quelli della Asl di Latina e ai vigili del fuoco, tali da far vivere gli ospiti in condizioni offensive dei diritti e della dignità degli uomini e delle donne, aggravate dalla condizione di particolare vulnerabilità dei migranti richiedenti protezione internazionale, ha generato - si legge ancora nella nota della Procura - considerevoli risparmi di spesa, profitti, che sono stati utilizzati per spese varie - alberghi, ristoranti, abbigliamento di lusso, accessori, gioielli - e investimenti del tutto estranei alle finalità del servizio pubblico e assolutamente non inerenti con l'oggetto sociale delle cooperative e la loro natura di enti no profit", tanto che pare parte del denaro sia stata utilizzata per costruire un resort.

Non solo gioielli, borse e viaggi, però. Perché sembra che lady Soumahoro - come si legge nell'ordinanza - cercasse di trovare "nuovi sbocchi lavorativi per la cooperativa" sondando anche gli ambienti politici milanesi. Quella mail del 21 novembre 2019, infatti, sarebbe prova di una sua trasferta a Milano per incontrare "vari mondi" di Milano. Tra gli "obiettivi" ci sarebbero stati - sempre stando alle carte - il sindaco Beppe Sala e l'eurodeputato Piefrancesco Majorino, fino a pochi mesi prima assessore alle politiche sociali. I due politici milanesi non sono indagati e dall'ordinanza non è chiaro se l'incontro si sia effettivamente tenuto o meno. Il primo cittadino, interpellato da MilanoToday, ha chiarito di non aver mai avuto rapporti di nessun tipo con la Murekatete.

La moglie di Soumahoro e la suocera, rimarca il gip che ha disposto anche il sequstro di 2 milioni di euro, avrebbero messo in piede un "sistema collaudato che è risultato esclusivamente proteso ad eludere gli obblighi pubblicistici dotato di schermi societari fittizi riconducibili allo stesso management della Karibu, nonché connotato da evidenti caratteri di transnazionalità, tutti unicamente finalizzati a distrarre i fondi pubblici, in buona parte reinvestiti all’estero".