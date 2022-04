Insegue e prova a speronare il marito: arrestata stalker

Minacce, inseguimenti in auto e tamponamenti. Questi i comportamenti di una donna di 50 anni nei confronti dell'ex marito, dopo la fine della loro relazione. In seguito all'ennesimo episodio, l'uomo, esasperato, l'ha denunciata per stalking e i carabinieri hanno disposto per lei il divieto di avvicinamento al coniuge. Teatro della vicenda, la città di Crema.

Secondo gli inquirenti, la cinquantenne, come accade molto più spesso a tanti uomini, non aveva accettato che il suo matrimonio fosse finito, trasformandosi in una stalker: insultava l'ex marito davanti agli amici, lo seguiva in macchina sorpassandolo in modo azzardato e cercando persino di speronarlo. Un'escalation culminata con il lancio, addosso all'uomo, di un vassoio colmo di cibo, in un ristorante. Episodio che ha portato la vittima a denunciare.

Nei confronti della donna il tribunale di Cremona ha emesso un divieto di avvicinamento all'ex marito, alla sua abitazione e ai luoghi che frequenta. Alla cinquantenne è inoltre proibito contattare l'uomo, con qualsiasi mezzo, anche sui social. A far scattare le indagini, lo scorso gennaio, era stato lo speronamento da parte della donna, che, oltre all'ex, aveva messo in pericolo anche gli altri automobilisti.