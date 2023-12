Mohammed Ali, il giovane papà morto in un incidente sul lavoro a Milano

Un ragazzo si apre un varco tra le recinzioni, le sorpassa. Addosso ha un pile verde per combattere il freddo del mattino e alla cintura ha ancora i suoi attrezzi. Attraversa la strada, in quel momento chiusa al traffico, arriva sul marciapiedi e abbraccia un giovane che sta piangendo. Poi si appoggia al muro, si accovaccia e inizia a piangere anche lui. Tenendo sempre gli occhi puntati sullo scheletro di quello che sarà un condominio. Su quel cantiere in cui ha appena perso la vita un suo collega.

Quel collega è Abdelghani Mohammed Ali Fathi, egiziano, 28 anni compiuti lo scorso 28 aprile. Mohammed è morto lunedì mattina mentre lavorava alla costruzione di un palazzo al civico 3 di via Parravicini, all'angolo con via Sammartini, a due passi dai binari che portano in stazione Centrale. Stando a quanto finora appreso, il ragazzo - regolarmente assunto dalla ditta impegnata nei lavori - si trovava all'ultimo piano dell'edificio quando sarebbe stato colpito da una cassaforma che gli operai stavano spostando con una gru prima di iniziare a gettare il calcestruzzo.

I dettagli di quanto successo saranno ricostruiti dalle indagini della polizia locale, ma la certezza è che per Ali non c'è stato nulla da fare. L'impatto lo ha ucciso praticamente sul colpo e i medici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Mentre i vigili del fuoco lavoravano per riportare in strada il suo corpo, in via Parravicini sono arrivati prima un suo zio, con il cugino, e poi suo fratello, proprio il ragazzo abbracciato dal collega del 28enne.

Arrivato in Italia due anni fa, Ali aveva già lavorato come muratore con la stessa ditta e da circa quattro, cinque mesi era impegnato proprio nel cantiere di via Parravicini, aperto a marzo scorso dopo la demolizione del vecchio stabile. In Egitto, stando a quanto appreso, il giovane aveva lasciato una moglie e una bimba di tre anni.

"È l'ennesima tragedia sul lavoro, continuiamo a fare richiami sulla sicurezza ma obiettivamente non si fa abbastanza - il commento del sindaco Beppe Sala -. Vanno bene i protocolli, va bene tutto però c'è da fare di più sul tema della sicurezza. Mi ricordo quello che abbiamo fatto a Expo che non era soltanto un protocollo ma una vigilanza continua dei lavori". Il tema della sicurezza del lavoro "sta diventando una questione estremamente delicata e che esplode a momenti di fronte a delle tragedie - ha concluso Sala -. Poi un po' ci si dimentica ma non può funzionare così".