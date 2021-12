Chiama i carabinieri perché una donna molestava i clienti, ma non le aveva controllato il green pass

Il gestore di un locale ha chiamato i carabinieri per segnalare una donna che molestava gli altri clienti ma è finito anche lui nei guai perché non le aveva controllato il green pass. E' successo nel weekend a Seregno (Monza-Brianza). I militari si sono recati sul posto su richiesta del gestore: una donna, in preda ai fumi dell'alcol, stava dando fastidio ai clienti del locale.

Lei, una donna di cinquantadue anni residente a Milano, è stata trovata seduta ad uno dei tavolini. I carabinieri hanno espletato i controlli di rito compreso il green pass (per sedersi in un ristorante o in un bar serve quello 'rafforzato', valido con il vaccino anti covid o l'avvenuta guarigione), scoprendo che ne era sprovvista.

A quel punto, oltre ad allontanarla dal locale per via delle molestie ai clienti, i carabinieri hanno multato sia lei sia il gestore stesso del locale, per il mancato controllo della certificazione. Prima, però, hanno chiamato i sanitari del 118 per offrire assistenza alla donna, che lei ha rifiutato.