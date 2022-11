Molestava i clienti: non potrà avvicinarsi ai bar del paese per un anno

Non potrà entrare nei bar del paese né sostare nelle loro vicinanze dalle 16 alla chiusura. Il singolare 'daspo urbano' è stato disposto dalla questura di Pavia a un uomo di 46 anni già noto per reati contro la persona e il patrimonio, ma soprattutto per avere avuto ripetuti atteggiamenti molesti proprio nei bar e pizzerie. Succede a Belgioioso, in provincia di Pavia. I carabinieri locali gli hanno notificato il 'daspo', che durerà dodici mesi.

Tra gli episodi, il più grave si è consumato il 27 agosto. L'uomo, che si trovava all'esterno di un bar, ha colpito alla testa, con una bottiglia di vetro, un altro cliente con cui stava litigando, procurandogli ferite guaribili in 40 giorni. Secondo il provvedimento, ora non potrà avvicinarsi né entrare in venti attività commerciali, tra bar, pizzerie e ristoranti, del centro di Belgioioso, dalle quattro di pomeriggio alla chiusura.