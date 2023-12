Senza biglietto, molesta i passeggeri e ferisce il capotreno

Ha aggredito il capotreno che lo ha ripreso per il suo comportamento molesto nei confronti degli altri viaggiatori. É successo a bordo di un treno regionale in partenza dalla stazione di Novara Nord e diretto a Milano.

L'episodio si è verificato nella mattinata del 20 dicembre. Protagonista della vicenda un uomo di 35 anni di origini nigeriane, che è stato anche sorpreso senza biglietto.

L'uomo è stato denunciato dagli agenti della Polfer intervenuti sul posto. É accusato di aggressione, lesioni dolose, oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Accompagnato negli uffici della polizia ferroviaria per l'identificazione, è stato inoltre trovato in possesso di diversi documenti rubati, e per questo motivo denunciato anche per ricettazione.