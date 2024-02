Ragazza molestata in stazione: scende dal treno e viene palpeggiata

Le molestie alla ragazza. Le botte agli agenti. Un uomo di 28 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato venerdì sera in stazione a Monza dopo aver palpeggiato una 27enne che era appena scesa dal treno per tornare a casa.

Il raid del maniaco, stando a quanto appreso, è andato in scena sulle scale. Lì il 28enne avrebbe bloccato la giovane iniziando a palpeggiarla nelle parti intime e facendole apprezzamenti volgari. Nonostante lo spavento, la ragazza è riuscita a fuggire e ha chiesto aiuto a una pattuglia della polizia locale che era in servizio davanti alla stazione.



Quando è stato fermato, il 28enne ha aggredito gli agenti per poi scagliarsi contro un terzo vigile libero dal servizio che era intervenuto in aiuto ai due colleghi. L'uomo è stato portato in comando in stato di arresto per i reati di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. Il pubblico ministero di turno ha poi disposto l’immediato trasferimento del 28enne nel carcere di Monza. Uno dei ghisa è invece finito in ospedale con una prognosi di sette giorni.