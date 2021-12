Molestie e un furto a quattro giovanissime in strada: vanno in ospedale per l'ansia

Momenti di paura per quattro ragazze a Milano, nella notte tra l'8 e il 9 dicembre, in via Teodosio (zona Città Studi). Le quattro giovani (due 17enni e due 18enni) sono state molestate e aggredite, una di loro è stata derubata della borsetta e tutte sono finite al pronto soccorso per l'agitazione dovuta allo spavento.

E' successo poco dopo l'una di notte. Sul posto sono intervenuti, con un'ambulanza, i sanitari del 118, oltre ad una volante della polizia. Agli agenti le ragazze, apparse molto scosse, hanno riferito un tentativo di aggressione e molestie da parte di sconosciuti, ed una di loro ha riportato di non avere più la propria borsetta.

I sanitari hanno valutato le condizioni delle giovani e hanno disposto il trasporto al pronto soccorso del Fatebenefratelli in codice verde per tutt'e quattro, considerato il forte stato di agitazione in cui versavano.