Si abbassa i pantaloni e molesta una donna all'Holi Dance Festival

Si era introdotto al Carroponte approfittando del caos dovuto a un evento in corso per molestare una donna, abbassandosi i pantaloni in mezzo alla folla. È accaduto sabato 15 giugno. Il malvivente, un 29enne egiziano, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale.

Tutto è avvenuto in occasione dell'Holi Dance Festival, il party itinerante dove il rito prevede che a ogni ora venga lanciata una polvere colorata sui partecipanti, che sabato scorso si è tenuto al Carroponte di Sesto San Giovanni. La scenografia perfetta per passare inosservati considerato il fiume di giovanissimi che ballano a ritmo di muscia techno con l'aggravante dei colori che creano ulteriore confusione.

L'uomo si è introdotto nell'area e ha atteso il countdown, quello alla fine del quale la polvere viene lanciata, per gettarsi nella folla. Due agenti in borghese lo hanno visto mentre si abbassava i pantaloni e molestava una ragazza. Secondo l'accusa il 29enne aveva già individuato altre due vittime minorenni che si trovavano poco distanti. L'uomo è stato arrestato ed è risultato incensurato. A suo carico c'è una denuncia di un anno fa per un fatto simile avvenuto al parco Sempione.