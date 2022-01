Accerchiate e molestate dal branco a capodanno, 18 ragazzi perquisiti

Perquisite le abitazioni di diciotto ragazzi a Milano e Torino, coinvolti nelle aggressioni a sfondo sessuale perpetrate nella zona di piazza del Duomo, a Milano, durante la notte di capodanno, ai danni di almeno nove giovani ragazze. L'operazione della polizia, coordinata dalla procura ordinaria e da quella dei minorenni di Milano, è avvenuta nelle prime ore della mattinata di martedì 11 gennaio in seguito a meticolose indagini a partire dai filmati dei sistemi di sorveglianza presenti tra piazza del Duomo, via Mazzini e piazza Mercanti, ma anche basandosi sulle testimonianze dei passanti e delle stesse vittime.

Identificati quindici maggiorenni e tre minorenni, di età compresa tra i quindici e i ventun anni, sia stranieri sia italiani di origine nordafricana. Le indagini si sono avvalse anche di strumenti di riconoscimento facciale e dell'analisi dei social network per ricostruire la rete di amicizie delle persone identificate.

Almeno nove vittime

Almeno tre gli episodi di aggressione, tutti simili tra loro: l'accerchiamento da parte del 'branco' e poi le molestie. Il primo episodio di cui si è avuta conoscenza attraverso una comunicazione della questura di Milano ai giornali è accaduto verso l'una e mezza del mattino del primo gennaio in via Mazzini: vittima una diciannovenne ed un'amica accerchiate e palpeggiate da una trentina di ragazzi. L'aggressione a due studentesse tedesche, a Milano per capodanno, era invece avvenuta poco prima di mezzanotte, secondo la testimonianza resa proprio dalle due vittime. Nella stessa occasione, da quel che si è appreso, sono state molestate anche altre tre ragazze. Ed infine un'aggressione con rapina, sempre in piazza Duomo, ai danni di due giovanissime.