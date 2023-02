Rivendicato il raid incendiario contro la locale di Milano

È stato rivendicato il raid incendiario contro le auto della polizia locale di Milano avvenuto all'interno della sede del Municipio 5. Nella giornata di martedì 31 gennaio su alcuni siti di area anarchica è stata pubblicata una mail anonima di rivendicazione. Nella notte tra il 29 e il 30 gennaio sono state bruciate alcune macchine della polizia locale del Comune di Milano - è il testo diffuso -. Solidarietà ad Alfredo Cospito in sciopero della fame. Libertà per Anna, Juan, Ivan, Dayvid. Attacchiamo lo Stato".

Nella notte tra lunedì martedì, invece, sono comparsi due striscioni sul ponte del Naviglio Pavese (all'altezza di via Gola). Un lenzuolo riportava un messaggio a sostegno di Cospito; sul secondo c'era scritto Libertà per Ahmad. Free them all", quest'ultimo è stato rivendicato dai Giovani palestinesi. In questo caso lo striscione si riferisce ad Ahmad Saadat, segretario generale del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina.

Negli ultimi giorni si sono verificate in diverse città italiane alcune manifestazioni di protesta contro la sua detenzione, ma il governo Meloni non è intenzionato a cambiare la sua linea e a togliergli il regime del 41bis. Il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro ha esplicitamente parlato di "scia di sangue e attacchi", secondo lui prova che Cospito "riesca a dare segnali esterni" con "assalti e violenza" verso le istituzioni.

Le auto della locale distrutte

L'attacco incendiario è stato messo a segno intorno alle 3.30 di lunedì 30 gennaio. Le due auto erano parcheggiate alla fine di una rampa del Municipio 5 (edificio in cui si trova anche un comando dei ghisa), l'oggetto incendiario ha colpito la prima e innescato il rogo che poi ha parzialmente distrutto anche la seconda. La scena è stata ripresa da una telecamere a circuito chiuso della zona che sorveglia l'edificio sul lato del Parco della Resistenza.

Chi è Alfredo Cospito

Cospito, 55 anni, è in carcere da dieci anni per il ferimento di un top manager di Ansaldo Nucleare, l'amministratore delegato Roberto Adinolfi, avvenuto nel 2012, e sta scontando anche una condanna a 20 anni di reclusione per alcuni attentati "firmati" dalla Federazione anarchica informale, considerata terroristica, per fatti del 2006, quando vennero piazzate due bombe vicino ad una caserma dei carabinieri a Fossano, in provincia di Cuneo. Cospito è in regime di 41bis dal mese di maggio del 2022.