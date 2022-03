È stata lanciata una molotov contro il comando della polizia locale

Una bottiglia incendiaria scagliata contro una finestra della sede del comando della polizia locale a Nova Milanese. E una scritta "guerra allo Stato" con la sigla anarchica, lasciata su un muro. Succede a Nova Milanese, in Brianza, e ora sul caso indagano i carabinieri per identificare i responsabili.

L'episodio risale alla notte tra martedì e mercoledì e a essere presi di mira sono stati gli uffici della sede del comando di via Villoresi. Ignoti hanno lanciato una bottiglia incendiaria o una bomboletta infiammabile contro la finestra, oltre la grata di protezione. Il raid non ha però provocato la deflagrazione del secondo vetro e si sono così evitati danni all'interno della struttura. Al momento non è chiaro se si tratti di un atto vandalico o di un gesto con finalità differenti. Le indagini sono in corso.

Sulla questione è intervenuto l'assessore regionale alla sicurezza e polizia locale Riccardo, De Corato che ha esporesso "solidarietà e vicinanza all'amministrazione comunale e alla polizia locale di Nova Milanese". "La bottiglia incendiaria lanciata contro il comando dei vigili urbani - ha sottolineato l'assessore - è un segnale gravissimo. È evidente che l'intensa attività della polizia locale sta dando risultati concreti. Sono convito che gli agenti continueranno a lavorare con la stessa intensità. Mi auguro - ha concluso - che si faccia piena luce al più presto su questo episodio e i responsabili assicurati alla giustizia".