Molotov con proiettili, calci in faccia e minacce: tutto per un debito di 600 euro

Un debito di 600 euro maturato nel mondo dello spaccio e mai saldato. Uno "sgarro" che avrebbe dato il via a minacce, aggressioni e continue richieste di soldi. Terminate soltanto quando la vittima si è trovata fuori da casa sua una molotov con due proiettili all'interno e ha deciso di denunciare.

I carabinieri della compagnia di Vimercate hanno arrestato all'alba di sabato due uomini, un 34enne e un 40enne, entrambi brianzoli, accusati di estorsione continuata ed aggravata in concorso. Le indagini, coordinate della procura della Repubblica di Monza, sono partite quando un 33enne ha raccontato ai militari che i due, ormai da mesi, continuavano a pretendere da lui del denaro per un vecchio debito di droga che aveva in realtà contratto con un terzo uomo.

Da agosto a oggi, i due estorsori sarebbero riusciti a farsi consegnare, in più occasioni, 1.800 euro usando sempre lo stesso modus operandi fatto di violenza e minacce che, su WhatsApp e su Messanger, venivano indirizzate anche alla madre della vittima. Non solo parole, però. Perché il 33enne sarebbe stato pestato con dei calci al volto prima che l'escalation culminasse, nei primi giorni di febbraio, con una molotov lasciata davanti casa sua. All'interno della bottiglia di liquore, oltre al liquido infiammabile, c'erano anche due proiettili calibro 22.

È stato in quel momento che l'uomo ha deciso di chiedere aiuto ai carabinieri, che hanno subito fatto partire le indagini. Attraverso le intercettazioni telefoniche e le immagini degli impianti di video sorvegliana gli investigatori sono riusciti a ricostruire tutta la vicenda, fino alle manette. Il 40enne è stato trasferito al carcere di Monza, il 34enne è agli arresti domiciliari.