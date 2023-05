Molotov lanciate contro una ex fabbrica a Milano

Di sicuro un attacco mirato. Anche se non si sa ancora messo a segno da chi e perché. Tre molotov sono state lanciate la scorsa notte contro un capannone dismesso, da mesi diventato rifugio dei senzatetto, nel quartiere Gratosoglio, alla periferia sud di Milano.

Il raid è andato in scena verso l'una di giovedì notte contro l'ex edificio della Tmr Cederna Federe che si trova al civico 71 di via Gratosoglio. Le bottiglie incendiarie hanno causato un principio di rogo che è stato spento dai vigili del fuoco: stando a quanto appreso, non ci sarebbero feriti.

Una delle molotov, ritrovata intatta, è stata sequestrata su disposizione della Procura. Sul posto è intervenuta la polizia ed è stato informato il pm di turno Francesco De Tommasi. Il sequestro della molotov è stato disposto dal pm Roberta Amadeo. Ora gli atti dei primi accertamenti passeranno al dipartimento antiterrorismo, guidato dal procuratore Marcello Viola, che aprirà un fascicolo di inchiesta. A breve anche l'acquisizione delle telecamere della zona, per cercare di individuare i responsabili e capire la matrice del gesto.

Al lavoro la Digos per accertare se dietro l'attentato vi siano ragioni politiche, anche se per il momento non sono arrivate rivendicazioni in tal senso.