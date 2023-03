Investe e uccide Momo, 11 anni: "No al patteggiamento"

No al patteggiamento, perché la pena sarebbe troppo lieve per un fatto tanto grave. Queste le ragioni per cui il gup di Milano Lorenza Pasquinelli ha respinto la richiesta dei difensori di Nour Amdouni, il 20enne arrestato lo scorso 18 agosto per aver travolto e ucciso con la sua auto Mohanad Moubarak, l'11enne da tutti chiamato 'Momo', mentre stava pedalando sulla sua bicicletta in via Bartolini, nelle adiacenze del ristorante del padre.

Come ricostruito dalla polizia locale, che aveva indagato sul sinistro, Amdouni, che non aveva mai conseguito la patente, quando ha investito il bambino stava guidando con la gamba ingessata e sotto effetto di cannabis. Dopo aver respinto l'istanza di patteggiamento, il giudice ha fissato una nuova udienza al 30 marzo. Il 20enne, assistito dall'avvocato Robert Ranieli, verrà processato con rito abbreviato.

Alla richiesta di patteggiamento, che aveva avuto l'ok della Procura di Milano, si era opposta la famiglia di Momo, parte civile al processo. Dopo l'incidente il 20enne si era allontanato, per poi costituirsi dopo quattro ore. Interrogato dalla gip Chiara Valori Amdouni aveva sostenuto di non essersi reso conto di aver investito il bambino. Secondo il giudice, inoltre, non aveva dato segni di aver preso coscienza della gravità di quanto accaduto e delle condizioni in cui guidava.