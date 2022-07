L'uomo con bici (rubata) e monopattino elettrici: "Quando uno si scarica, uso l'altro"

In sella a una bici elettrica, aveva sotto il braccio anche un monopattino, sempre elettrico. Per questo è stato notato dalla polizia, con la quale ha provato a giustificarsi: ha sostenuto di andare in giro con due mezzi, così nel caso in cui uno si fosse scaricato, avrebbe usato l'altro. Una scusa ben poco credibile che, ovviamente si è rivelata falsa: la mountain bike è risultata rubata e l'uomo è finito in manette.

L'accaduto intorno alle 16 di martedì 5 luglio in via Bassini, dove il ciclista, un 42enne italiano, è stato visto da una volante mentre pedalava con il monopattino trattenuto sotto l'ascella. Vedendo i poliziotti, lui ha provato a scappare, lanciando il monopattino. Poi, una volta fermato, ha accampato la scusa, ma è stato subito smascherato quando nello zaino gli è stato trovato un flessibile (oltre a una batteria della bici).

Grazie a un controllo al Politecnico di Milano, è stato accertato come un 34enne italiano avesse appena subito il furto della sua mountain bike elettrica. Le telecamere puntate sulla rastrelliera dove era parcheggiata, inoltre, avevano registrato tutto: le immagini immortalavano il momento in cui, con il flessibile, veniva tagliata la catena. A quel punto il 42enne è stato arrestato per furto pluriaggravato.