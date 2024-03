Sfreccia in monopattino a 80 all'ora in centro: finisce male

Multa in arrivo e addio mezzo. Un uomo di 40 anni, italiano, è finito nei guai nei giorni scorsi a Bresso dopo essere stato fermato dalla polizia locale mentre sfrecciava sul suo monopattino a circa 80 all'ora. Gli agenti lo hanno incrociato in centro mentre a bordo della sua tavoletta elettrica effettuava sorpassi azzardati e correva a una velocità stimata attorno agli 80 chilometri orari.

Dopo aver bloccato il 40enne, i ghisa hanno ricostruito che si trattava di un monopattino elettrico senza il marchio Ce, che all'estero viene venduto puntando proprio sulla sua velocità massima, pare vicina ai 150 all'ora. L'uomo ha detto di aver comprato il mezzo da un amico per 8mila euro, ma questo non gli ha evitato il sequestro che dovrebbe poi portare alla confisca.

Dell'intervento è stata anche informata la Prefettura, che potrà sanzionare il 40enne con una multa compresa tra i 100 e i 400 euro. In vista di possibili altre sanzioni non è escluso che il monopattino venga portato in officina per ulteriori verifiche.