L'uomo che lancia il monopattino sulla volante

Ha provato a scappare dalla polizia in monopattino, poi, quando si è visto alle strette, lo ha scagliato contro la volante e alla fine è stato arrestato. L'episodio è successo poco prima delle 3 di venerdì 26 agosto in via Padova, dove è interventua la polizia di Stato.

A finire in manette un 33enne egiziano con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, irregolare in Italia. Tutto è iniziato perché stava guidando un monopattino in contromano ed è stato notato dagli agenti che hanno cercato di fermarlo per un controllo.

Lui ha cercato di scappare e nel frattempo si è liberato di alcuni oggetti, tra cui un coltello dalla lama di 20 centimetri, che è stato ritrovato dai poliziotti. La volante lo ha inseguito fino a quando non gli ha sbarrato la strada e lo ha fermato in via Angelo Mosso. È stato a quel punto che l'uomo ha reagito lanciando il monopattino contro la volante. Bloccato, è finito in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.