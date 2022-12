Paura a Rho: mamma e due bimbi intossicati dal monossido

Una mamma e i suoi due bambini sono rimasti intossicati da una fuga di monossido di carbonio nella loro casa al civico 7 di via Grigna a Rho nella serata di mercoledì 14 dicembre.

Tutto è accaduto poco dopo le 21 ed è subito partito l'allarme al 112. Sul posto sono intervenute due ambulanze e i vigli del fuoco del comando provinciale di Milano (più precisamente del distaccamento di Rho) che hanno tratto in salvo tutte e tre le persone e arieggiato gli ambienti.

La mamma e i suoi due figli sono stati accompagnati al pronto soccorso del Niguarda in codice giallo, fortunatamente non sembrano essere in pericolo di vita.