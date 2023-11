Fuga di gas nell'appartamento: quattro intossicati di cui due minori

Intossicazione da monossido di carbonio forse per un problema allo scarico della canna fumaria. È avvenuto ieri sera, 27 novembre, intorno alle 21 in un appartamento di San Donato Milanese. A rimanere intossicate due donne e due minori, che non hanno riportato gravi sintomi, ma che per precauzione sono stati trasportati in codice giallo con ricovero all’ospedale Niguarda.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano con gli esperti del nucleo Nbcr e i colleghi del distaccamento di Melegnano. La concentrazione di monossido di carbonio rilevata nell’appartamento era particolarmente alta.

A intervenire anche l’Ats che ha provveduto al sequestro della caldaia alimentata a Gpl per chiarire con precisione come sono andati i fatti e cosa abbia scaturito la fuga.