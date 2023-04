La vernice degli attivisti sul monumento in Duomo non si lava facilmente: è ancora lì

Da 10mila a 60mila euro per chi vandalizza monumenti e altri siti artistici. Il disegno di legge proposto dal ministro della cultura Gennaro Sangiuliano è stato approvato dal consiglio dei ministri martedì 11 aprile, proprio mentre ha 'compiuto' un mese l'attacco al monumento equestre a Vittorio Emanuele, a Milano, in piazza del Duomo.

Gli attivisti di Ultima Generazione hanno effettuato la loro 'azione' con vernice ocra il 9 marzo. A distanza di tutto questo tempo, il monumento non è ancora stato ripulito e non lo sarà a breve. Il motivo è semplice: la vernice utilizzata è meno lavabile del previsto. In particolare, gli addetti dell'Amsa ci hanno provato senza riuscirci, pertanto occorrerà l'intervento di un team specializzato in pulizia e restauro.

È per questa ragione che il monumento appare ancora imbrattato. Il Comune di Milano dovrà aprire un bando ad hoc per trovare il team e ingaggiarlo. Probabilmente il bando sarà aggiudicato a inizio maggio, poi il team si metterà al lavoro. Naturalmente gli attivisti di Ultima Generazione non rischieranno le multe previste dal nuovo disegno di legge, ma potrebbero rispondere in Tribunale dei danni causati al monumento, soprattutto visto l'inevitabile lievitamento dei costi dovuto alla procedura speciale che si dovrà avviare per ripristinarlo. E il Comune di Milano potrebbe proporsi come parte civile al processo per recuperare almeno in parte quanto speso.