Milano, ragazzo azzanna il ladro che cerca di rapinarlo (e lo fa arrestare)

La vittima sbagliata. Un uomo di 33 anni, cittadino marocchino, irregolare in Italia, è stato arrestato martedì mattina a Milano dopo aver cercato di derubare un 28enne che però lo ha azzannato a un braccio riuscendo a sventare il furto e a farlo finire in manette.

Il blitz del ladro è andato in scena in piazza 24 maggio, davanti alla Darsena. Lì, il 33enne si è avvicinato al ragazzo, che era in macchina con il finestrino abbassato, e infilando il braccio nell'abitacolo ha cercato di strappargli un borsello. La vittima però ha subito reagito e prima ha cercato di chiudere il finestrino, poi - dopo la resistenza dell'aggressore - ha sferrato un morso al 33enne, che è quindi fuggito a mani vuote.

Proprio in quell'istante, sono passagli gli agenti in moto delle Nibbio, che hanno assistito a parte della scena e si sono subito messi sulle tracce del ladro. Il ragazzo è stato raggiunto poco distante e arrestato con l'accusa di tentata rapina.