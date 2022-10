"Polizia di mer***": uomo dà di matto in strada e morde una poliziotta

Le molestie ai passanti, poi gli insulti e le violenze contro gli agenti. Un uomo di 59 anni, cittadino spagnolo, è stato arrestato giovedì pomeriggio a Milano con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver mandato in ospedale una poliziotta.

Le volanti del commissariato Bonola erano intervenute verso le 18 in via Giulio Natta dopo che un testimone aveva segnalato al 112 la presenza di un uomo visibilmente agitato, al centro della strada, che continuava a molestare i passanti. Alla vista della polizia, il 59enne ha completamente perso il controllo iniziando a urlare: "Andate via bastardi, non mi fido di voi". E ancora: "Non mi dite quello che devo fare, polizia di mer**".

Da lì allo scontro fisico il passo è stato brevissimo e gli agenti hanno dovuto immobilizzare e bloccare l'uomo. Proprio in quell'occasione, una poliziotta è stata morsa con violenza al polso. Accompagnata in ospedale, è poi stata dimessa con pochi giorni di prognosi e ferite fortunatamente soltanto superficiali.