Il ricercato che morde un poliziotto per fuggire

Disposto a tutto per scappare. Un uomo di 22 anni, un cittadino marocchino con precedenti, è stato arrestato domenica pomeriggio a Milano dopo aver morso un poliziotto nel disperato tentativo di fuggire a un controllo.

Gli agenti delle volanti del commissariato Porta Genova lo hanno notato verso le 17 in largo Giambellino e hanno subito visto che il ragazzo stava cercando di allontanarsi per non essere fermato. Bloccato, il 22enne ha subito reagito e ha azzannato un poliziotto al braccio, non riuscendo comunque a scappare. Mentre l'agente ferito è finito in ospedale - da dove è poi stato dimesso con cinque giorni di prognosi -, lui è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e accompagnato in questura per ulteriori accertamenti.

Analizzando i suoi alias, gli agenti hanno scoperto che a suo carico c'erano tre ordini di custodia cautelare in carcere, due della procura di Monza e uno della procura di Milano, per lesioni personali e droga. Per lui si sono quindi aperte le porte del carcere di San Vittore.