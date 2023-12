Litiga con la compagna, poi azzanna un poliziotto e gli spacca il dito

Aggressivo con la sua compagna. Violento con i poliziotti. Un uomo di 37 anni, cittadino dell'Ecuador, è stato arrestato sabato pomeriggio a Milano con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver aggredito gli agenti.

L'allarme è scattato poco dopo le 17.30, quando alcuni testimoni hanno segnalato una coppia che litigava in maniera decisamente animata in via delle Forze Armate. Al loro arrivo sul posto, i poliziotti hanno trovato il 37enne particolarmente nervoso e hanno cercato di allontanarlo dalla donna.

A quel punto lui per tutta risposta si è scagliato contro gli uomini in divisa, che alla fine hanno dovuto utilizzare lo spray al peperoncino per bloccarlo. Ad avere la peggio è stato un agente che ha riportato una frattura a un dito della mano destra a causa di un morso sferrato dall'arrestato.