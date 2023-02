Morta a 20 anni dopo aver mangiato il tiramisù: "Aveva chiesto se non ci fosse latte"

Pare che prima di mangiare quel dolce avesse chiesto rassicurazioni anche ai dipendenti del locale sul fatto che non contenesse davvero latte e fosse vegano, come indicato nell'etichetta. Quasi fosse un sinistro presentimento. Perché, praticamente già dopo aver ingerito un primo cucchiaino, si è sentita male e a nulla è servito l'utilizzo di un antistaminico al cortisone e di un altro farmaco broncodilatatore che aveva con sé.

Sono i passaggi del racconto, reso mercoledì a verbale davanti ai pm milanesi, dal fidanzato di Anna Bellisario, la 20enne morta domenica scorsa, dopo 10 giorni di coma, a causa di uno shock anafilattico provocato, secondo l'ipotesi al vaglio, da "proteine del latte", a cui era fortemente allergica, contenute in un 'Tiramisun': un dolce prodotto da un'azienda di Assago, venduto come vegano e servito in un fast food di corso Garibaldi a Milano.

La deposizione del fidanzato della vittima, che quella tragica sera era a cena con lei, è solo un altro passo delle indagini. A breve gli inquirenti iscriveranno nel registro degli indagati, in vista dell'autopsia non ancora fissata, anche altre persone, oltre a responsabili e dipendenti della ditta che produce il dolce. Tra questi anche i responsabili del fast food e probabilmente altre persone in relazione ad una maionese, contenente uova - a cui la 20enne era allergica ma in modo minore -, che la ragazza avrebbe mangiato sempre quella sera del 26 gennaio.

L'ipotesi principale, però, è che la morte sia stata causata dalla presenza di latte nel dolce. Dolce che sarebbe stato contaminato perché nello stabilimento venivano effettuate anche lavorazioni su altri alimenti con latte. Nulla di tutto ciò, però, sarebbe stato indicato nell'etichetta dall'azienda produttrice.