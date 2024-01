Bimba di 9 anni si sente male prima di andare a scuola e muore

Tragedia ad Arconate, nel Milanese, dove una bimba di 9 anni, Rebecca, è morta dopo aver accusato un malore in casa. Lunedì mattina, poco prima di andare a scuola, la piccola si era accasciata ed era stata immediatamente soccorsa dai medici del 118, che l'avevano trasportata in condizioni gravissime all'ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo. Mercoledì, dopo due giorni di speranze, la notizia del decesso, verosimilmente dovuto a un arresto cardiaco.

Toccante il ricordo che l'amministrazione di Arconate ha voluto dedicare alla bimba. "Dolcissima Rebecca. In questo mondo così ingiusto, non esistono parole adeguate ad esprimere il dolore della nostra comunità. Ci sentiamo sgomenti, piangiamo impotenti di fronte all'inconcepibile tragedia di una bellissima bimba scomparsa così presto, così ingiustamente", si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del comune.

"Tu, fiore pronto a sbocciare nello sconfinato oceano della vita, oggi sei come la figlia di tutti noi, incapaci di dare un senso a questo vuoto e di trovare un perché. E proprio nell'ora più buia, in cui l'indicibile sofferenza travolge tutti noi, l'amministrazione comunale e l'intera comunità si stringono all'unisono attorno alla tua famiglia, ai tuoi amici, ai tuoi insegnanti, a tutti coloro che semplicemente ti volevano bene", prosegue il commovente addio.

"Ti immaginiamo con il tuo bel sorriso, in un luogo dove non esiste più dolore, ma solo - conclude il posto - amore e cieli infiniti. Fai buon viaggio, dolce Rebecca".