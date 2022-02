E' morta Carmen De Min, tra le fondatrici delle Mamme del Leoncavallo

Una delle più note tra le 'Mamme antifasciste del centro sociale Leoncavallo', Carmen De Min, è morta a Milano a 88 anni. Era originaria del Bellunese. Il suo gruppo nacque verso la fine degli anni Settanta, nei giorni successivi all'omicidio di Fausto e Iaio, al secolo Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, giovanissimi militanti del 'Leo' ammazzati a colpi di pistola in via Mancinelli, poco lontano dal centro sociale e dalle loro abitazioni.

I due giovani stavano conducendo un'indagine sullo spaccio di eroina al Casoretto. L'omicidio dei ragazzi fece mobilitare le loro mamme, e quelle degli altri militanti del centro sociale, che iniziarono a lottare accanto ai figli per difendere gli spazi in cui si aggregavano. Le 'Mamme del Leoncavallo' furono in prima fila alle manifestazioni antisgombero del centro sociale più famoso d'Italia, per esempio nel 1994 quando il 'Leo' dovette cambiare sede (e quartiere) occupando l'ex cartiera di via Watteau a Greco.

"Difficile dire qualsiasi cosa... Qui dalla Cucina che tu hai creato, dove i muri parlano ancora di te... Della tua tenacia, della tua forza... Sei stata talmente presente nella vita di tante persone che nel dolore di perderti ti ricorderanno per sempre con gioia sapendo tutto quello che hai fatto per gli altri", il ricordo pubblicato sul blog del Leoncavallo.

"Mamma antifascista, sempre in lotta, con te abbiamo viaggiato fin dall'altra parte dell'oceano. Da te sono partiti incontri inaspettati; abbiamo parlato, discusso, progettato e organizzato tante di quelle iniziative politiche che metterle tutte in fila impegnerebbe un libro intero. A chi ti è stata vicino e ti ha voluto bene va la nostra riconoscenza e gratitudine. A te Carmen i nostri saluti più dolci", conclude il messaggio.