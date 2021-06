Cloe, trovata morta in casa a 12 anni

Dramma a Milano. Nelle scorse ore, Cloe Giani Gavazzi - 12 anni e una smisurata passione per il tennis - è stata trovata morta in casa da sua mamma. Pochi i dettagli filtrati sulla tragedia, ma sembra che per la giovanissima tennista sia stato fatale un malore, le cui cause saranno tutte da accertare.

Cloe era tesserata per la "Golarsa Academy" di Milano e proprio la sua scuola giovedì ha voluto dirle addio. "I nostri allievi sono i nostri figli, oggi siamo distrutti, ciao Cloe", si legge in un post Facebook nel quale compaiono anche quattro foto della 12enne in campo, insieme ai tecnici.

A inizio mese, invece, sulla stessa pagina Facebook era apparso un video che mostrava Cloe impegnata in un allenamento. La ragazzina, la cui famiglia è di origine bergamasca, era decisamente promettente, tanto da essere già stata inserita nel "Next gen team" della Accademy, che riunisce i talenti più cristallini.

In tantissimi, proprio sui profili social della "Golarsa", hanno voluto dedicare un pensiero alla 12enne scomparsa, ricordando il suo stile in campo e la sua bravura.