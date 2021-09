Donna precipita da un balcone e muore: dramma in corso Buenos Aires

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di mercoledì in pieno Centro Milano

Tragedia all'angolo tra via Plinio corso Buenos Aires e piazza Lima, a Milano: una donna anziana è morta in strada, dopo essere caduta da un balcone.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle 16.30, per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della polizia locale per gestire il traffico e permettere ai soccorritori, arrivati con ambulanza e automedica, di cercare di fare il possibile. Purtroppo la donna è morta sul colpo.

Presente anche la polizia di Stato con le volanti. A loro il compito di capire la dinamica dell'episodio, che, visto l'orario di punta e il contesto affollato, ha attirato l'attenzione di tanti passanti.