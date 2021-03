Morta a Milano la filosofa Eleonora Fiorani, aveva insegnato allo Ied e al Politecnico

E' morta a Milano la filosofa Eleonora Fiorani. Aveva 78 anni. La notizia della sua morte, a funerali avvenuti lo scorso 12 marzo, è stata divulgata dal sito Artslife. Fiorani, nata a Milano nel 1942, ha insegnato per più di trent'anni innovazione dei linguaggi e sociologia dell'innovazione alla scuola di arti visive dello Ied di Milano ed è stata anche docente alla Scuola del design del Politecnico.

Laureata in filosofia con Ludovico Geymonat nel 1968, ha contribuito a fondare la rivista "Che fare" con il marito Francesco Leonetti, ma anche Enzo Mari e Arnaldo Pomodoro. Nei primi lavori ha approfondito la figura di Engels. E' stata responsabile scientifico per il settore moda della Triennale di Milano curando varie esposizioni tra il 2015 e il 018, come "Textile vivant. Nuovo vocabolario della moda italiana" e "Rick Owens. Subhuman Inhuman Superhuman".

Negli anni '70 ha diretto la casa editrice Lavoro Liberato col marito, poi è stata animatrice della casa editrice Lupetti con la quale ha pubblicato numerosi titoli, da "Il mondo degli oggetti" (2001) a "Grammatica della comunicazione" (2006), da "La pelle del design" (2010) a "Geografie dell'abitare" (2012). Tra i suoi ultimi lavori sul territorio milanese, la mostra diffusa "Fantasmi del Novecento", curata assieme a Maria Fratelli e Mariella Brenna, che nel 2019 ha coinvolto numerose realtà culturali milanesi, tra cui il Casva e la Casa Museo Boschi di Stefano.