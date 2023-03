Morta la giornalista Bice Biagi, figlia di Enzo

È morta a 75 anni la giornalista Bice Biagi, figlia di Enzo. Scomparsa il 16 marzo nella sua casa milanese, aveva diretto Insieme, Intimità e Novella 2000, ed era stata vicedirettrice di Oggi. I funerali si terranno a Pianaccio, nel Bolognese, sabato 18 marzo.

Nata a Bologna, Bice Biagi si era laureata all'Università degli Studi di Milano. Garante dell'associazione Articolo 21, che ne ha annunciato la scomparsa, aveva lottato insieme al padre Enzo contro 'l'editto bulgaro' che costò a lui, Santoro e Luttazzi l'estromissione dalla Rai.

"Ho imparato da mio padre che, a rendere 'davvero libera' una donna, era soprattutto il lavoro. Su tale principio ho basato la mia attività di giornalista e quella personale", diceva la giornalista, che scrisse di eventi storici come l'attentato di piazza Fontana e la rivoluzione culturale sessantottina. Col genitore, a cui dedicò il libro In viaggio con mio padre, lavorò nella redazione della trasmissione Rt Rotocalco Televisivo.

"Forte. Determinata. Attenta - si legge in una nota della Fnsi -. La Federazione nazionale della Stampa italiana esprime cordoglio per la morte di Bice Biagi: sempre dalla parte delle donne, strenuamente impegnata contro i bavagli e nella difesa dei valori costituzionali. Anche per questo tra le fondatrici di Articolo 21, all'indomani dell'editto bulgaro che prese di mira il papà Enzo, e del centro documentale a lui dedicato a Pianaccio, vicino Bologna".