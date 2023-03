Ragazza di 28 anni muore dopo l'intervento per perdere peso

Un intervento per ridurre peso chiuso senza problemi e il decorso operatorio (prima in ospedale, successivamente a casa). Poi i dolori lancinanti alla pancia, la corsa al pronto soccorso e il decesso. È morta così A. G., 28enne che a inizio marzo si era sottoposta a un intervento di chirurgia bariatrica.

Cos'è la chirurgia Bariatrica La chirurgia bariatrica, anche conosciuta come chirurgia per la perdita di peso, è un intervento chirurgico che viene eseguito sui pazienti che sono considerati gravemente obesi. Questa procedura viene eseguita per ridurre drasticamente il peso corporeo e per migliorare le condizioni di salute associate all'obesità.

L'intervento era stato eseguito lo scorso 8 marzo dai medici dell'Istituto clinico Humanitas di Rozzano, nel Milanese, lo stesso ospedale a cui la donna, lo scorso 19 marzo, si è rivolta per i forti dolori alla pancia. Il decesso è avvenuto poco dopo. La procura di Milano - che sta indagando sul caso - ha disposto il sequestro della cartella clinica per fare tutti gli accertamenti necessari.

"Humanitas - si legge in una nota - esprime profondo cordoglio ai familiari per la scomparsa" della giovane. "La paziente, sottoposta ad intervento chirurgico, era stata dimessa dall'ospedale in pieno benessere in data 8 marzo 2023. Il 19 marzo - spiega ancora l'istituto - è stata ricoverata in pronto soccorso in condizioni critiche, sottoposta a rianimazione e quindi ricoverata in terapia intensiva, senza purtroppo riuscire a risolvere la complicata situazione clinica".