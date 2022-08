Arresto cardiaco dopo un'immersione: milanese di 54 anni morta in Sardegna

Tragedia nel mare della Sardegna martedì 30 agosto per una donna di 54 anni originaria di Desio (Monza-Brianza) e residente a Milano. La donna ha avuto un arresto cardiaco mentre stava effettuando un'immersione nei pressi dell'isola dei Cavoli, vicino a Villasimius.

Secondo quanto viene riferito, la donna era in vacanza con la famiglia in Sardegna da qualche giorno. Nella mattinata di martedì si è unita ad un gruppo di sub per effettuare un'immersione ma, dopo essere risalita in gommone, si è sentita male.

Tentativo di rianimarla

Il personale che aveva organizzato l'escursione ha dato l'allarme. La donna è stata portata all'isola dei Cavoli, in terraferma, mentre arrivavano con l'elisoccorso i sanitari del 118. I tentativi di rianimazione, durati circa un'ora, non hanno sortito effetti positivi. La capitaneria di porto ha informato la procura di Cagliari che, come da prassi, ha disposto l'autopsia per il primo settembre. La donna era una sub esperta: aveva all'attivo più di 200 immersioni.