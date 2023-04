La giocatrice 18enne Julia Ituma è morta in Turchia

Tragedia per la Igor Volley. Nella notte è stata trovata senza vita Julia Ituma, opposto 18enne della squadra novarese.

Il dramma si è consumato a Istanbul, in Turchia, dove la pallavolista si trovava con la squadra per la semifinale di Champions League, giocata nella serata di mercoledì. Secondo le prime informazioni, Ituma sarebbe precipitata da una finestra dell'albergo in cui alloggiava con le compagne di squadra intorno alle 4 di notte. Sulla dinamica dell'accaduto sta indagando la polizia turca.

Nata a Milano da genitori nigeriani, alta 1 metro e 92 centimetri, Julia Ituma era considerata un talento emergente. Giocava nel ruolo di opposto. Era alla prima stagione con la squadra novarese, dopo essere uscita dal Club Italia. Con le giovanili ha vinto l'Eyof e l'Europeo Under 19 femminile.

"Igor Volley tutta desidera esprimere il proprio cordoglio - si legge in una nota ufficiale della società - e la partecipazione al dolore della famiglia di Julia e dei suoi cari. Il club e tutti i suoi tesserati, affranti dalla perdita, manterranno un rispettoso silenzio sulla vicenda in attesa dell’esito delle indagini". "Sono sconvolto dalla tragica scomparsa di Julia Ituma, pallavolista diciottenne della Igor Novara. Il mio abbraccio alla famiglia, al club, alla federazione e a tutta la grande comunità della pallavolo italiana", ha detto Mauro Berruto, ex ct della nazionale e oggi parlamentare.