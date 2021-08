Turista milanese muore annegata in Liguria

Una turista milanese ha perso la vita mentre si trovava in vacanza in Liguria. Tragedia a Sestri Levante (Genova) dove la donna, 65 anni, è morta affogata dopo aver accusato un improvviso malore mentre faceva il bagno.

L'accaduto intorno alle 15.30 di martedì 24 agosto 2021 nella baia delle Favole, più precisamente nello specchio acqueo antistante i bagni Segesta. La vittima è Lucia Fucili, residente nel Milanese, che si trovava a Sestri in vacanza insieme alla sorella.

Il bagnino dello stabilimento è subito intervenuto per portare a riva la donna. In spiaggia era presente un medico, che ha subito iniziato il massaggio cardiaco, ma i tentativi di salvarle la vita si sono rivelati purtroppo vani.

Sul posto, oltre al personale del 118, anche quello dell'ufficio locale marittimo della guardia costiera. Dell'episodio è stato informato il magistrato di turno, che ha deciso di non disporre l'autopsia, dando per assodata la morte per cause naturali.