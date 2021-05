Grave lutto per l'ex Milan Ancelotti, morta Luisa Gibellini

La donna era l'ex moglie di Carlo, ex allenatore dei Rossoneri

Luisa Gibellini, ex moglie di Carlo Ancelotti ex allenatore del Milan, è morta a 63 anni.

La donna era malata da tempo e le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore. L'allenatore dell'Everton era partito subito per l'Italia dopo la partita contro il Manchester City per starle accanto. Carlo Ancelotti e Luisa Gibellini hanno avuto due figli, Davide e Katia, il primo assistente allenatore del papà in Inghilterra e la seconda moglie del nutrizionista del club.

Luisa Gibellini e Carlo Ancelotti si erano conosciuti da ragazzini. Anche lei grande sportiva, è stata ricevitrice di softball prima e portiere di calcio poi, ma anche appassionatissima di tennis, passione poi trasmessa anche a Carlo. Aveva preso il brevetto di volo nel 1999, e grazie a questo era solita accompagnare il marito ai campi di allenamento di Juventus (prima) e Milan (poi).

Dopo la separazione del 2010, nel 2014 Carlo Ancelotti si è risposato con Mariann Barrena McClay a Vancouver, città natale della sposa.