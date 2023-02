Addio a Marirosa Toscani Ballo: morta la fotografa del design sorella di Oliviero

"Ciao Marirosa, sei stata grande". Così il celebre fotografo Oliviero Toscani ha salutato per l'ultima volta la sorella Marirosa Toscani Ballo, anche lei fotografa di professione, morta a Milano a 92 anni.

Classe '31 e figlia del reporter del Corriere della Sera, Fedele Toscani, Marirosa era specializzata nella fotografia di design e architettura e con il marito Aldo Ballo, negli anni '50, aveva fondato uno studio fotografico che aveva rivoluzionato la comunicazione su questi temi e al quale si erano rivolti designer e architetti come Enzo Mari, Achille Castiglioni, Gio Ponti, Ettore Sottsass, Gae Aulenti, Ettore Sottsass, Enzo Zanusso, Vico Magistretti, Franco Albini, Aldo Rossi, Nanda Vigo, Mario Bellini e Philippe Starck.

Da ragazza Marirosa aveva esordito come fotoreporter, professione all'epoca svolta quasi soltanto da uomini, seguendo eventi che andavano dal campionato del mondo di automobilismo a Miss Italia, passando per l'alluvione del Polesine. Dopo il matrimonio, attraverso lo studio fondato insieme al marito, collaborò con prestigiose riviste di settore, da Casa Vogue ad Abitare. Anche in seguito alla morte del marito, Marirosa continuò a dedicarsi alla sua passione più grande, la fotografia. Moltissimi i messaggi di affetto e di cordoglio per la scomparsa della fotografa, di cui molti ricordano la professionalità, l'intelligenza, l'originalità e il grande cuore.