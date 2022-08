Precipita in un dirupo in Trentino: morta milanese

Una donna ha perso la vita dopo essere caduta in un dirupo mentre stava percorrendo un sentiero di montagna. L'accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 22 agosto, vicino a Canazei, in Trentino.

La vittima, una 73enne milanese - come spiega TrentoToday - si trovava a una quota di circa 2.300 metri, poco prima del lago di Fedaia, in un di sentiero attrezzato con un cordino, quando è precipitata in un dirupo cadendo per una sessantina di metri.

In base a una prima ricostruzione, pare che la donna abbia perso l'equilibrio. Subito dopo la caduta, un familiare che si trovava con lei ha lanciato l'allarme al 112. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino, ma per la 73enne non c'era più nulla da fare e il medico, arrivato con l'elicottero, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.