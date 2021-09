Agnese Beatrici mamma di 2 bimbi muore di covid: non aveva voluto vaccinarsi

Ricoverata a Milano, non ce l'ha fatta

Portata in ospedale a Milano, intubata in terapia intensiva, purtroppo non ce l'ha fatta. Una mamma di un bambino di 2 anni e di una bambina di 7, Agnese Beatrici, è deceduta dopo aver contratto il covid.

Residente a Piancogno, nel Bresciano, era risultata positiva dopo essere tornata da una vacanza con la famiglia. Secondo quanto riportato dalle agenzie, la 39enne era una novax convinta e l’intera famiglia non era era vaccinata. Si sono infettati anche il marito, il padre e la madre. Anche quest’ultima è ricoverata in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia.