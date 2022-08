Addio a Laura Perini, scienziata di Unimi coautrice della scoperta del Bosone di Higgs

È scomparsa la scienziata e docente dell'Università degli studi di Milano, Laura Guerini. La professoressa, che insegnava fisica nucleare e subnucleare e che fece parte del team autore della scoperta del bosone di Higgs, aveva 70 anni e presto sarebbe andata in pensione.

Professoressa ordinaria dal 2015, dal 2019 faceva anche parte del consiglio di amministrazione di Unimi, mentre tra il 2012 e il 2017 era stata direttrice del dipartimento di fisica 'Aldo Pontremoli' e membro del senato accademico. Ricercatrice di fisica sperimentale delle particelle elementari o fisica delle alte energie, ha condotto le sue indagini anche all'Istituto nazionale di fisica nucleare e ha partecipato a molti esperimenti del Cern, dove fece parte del team che scoprì il bosone di Higgs nel 2012.

Oltre all'insegnamento e alla ricerca, la scienziata si era impegnata molto per promuovere lo studio della fisica. "La professoressa Laura Perini si è sempre distinta per la propria tenacia e generosità nel portare a termine i progetti e concretizzare le idee in cui credeva - la ricorda l'attuale direttore del dipartimento di fisica, Giovanni Onida, esprimendo il cordoglio per la sua scomparsa -. Il ricordo di Laura, che avrebbe terminato a ottobre i suoi molti anni di servizio presso il dipartimento, resterà fortemente impresso in chiunque l’abbia conosciuta e abbia avuto modo di collaborare con lei. Il suo impegno costante, la sua disponibilità e la sua gentilezza le hanno consentito di costruire nel tempo una vasta rete di rapporti umani e scientifici, in Italia e all’estero, che è oggi esemplare per noi che abbiamo ancora la fortuna di poter proseguire la strada della ricerca scientifica e della formazione dei giovani”.

I funerali verranno celebrati sabato 27 agosto nella chiesa di San Cipriano, in via Carlo d'Adda 31 a Milano. La scienziata sarà poi sepolta al Cimitero maggiore.