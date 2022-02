Morta a Milano Samanta Chiodini: aveva quasi 49 anni

E' morta a Milano, dove viveva, l'autrice televisiva Samanta Chiodini. Avrebbe compiuto tra qualche giorno 49 anni. Era da tempo malata e aveva raccontato la sua battaglia contro il cancro al seno in un podcast ('Tits up!', 'petto in fuori'), realizzato con la fondazione Airc.

I funerali sono stati fissati per giovedì 3 febbraio alle 14.45 nella chiesa milanese di Santa Francesca Romana, zona Buenos Aires. Chiodini, reggiana, ha una lunga carriera come autrice televisiva. Ha lavorato per Gerry Scotti ('Caduta libera'), Fabio Fazio ('Che tempo che fa'), e ha curato il libro 'L'educazione delle fanciulle' di Luciana Littizzetto e Franca Valeri.

Insieme a Gianni Riotta e Daniele Bellasio ha ideato e curato il premio di giornalismo 'Premio Subito'. "Cara Sam - il ricordo di Riotta - squillava il telefono e ridevi 'Gianni Gianni'. Eri l'anima del Premio Subito, la scusa nostra per drink e chiacchiere. Eri bella solare coraggiosa generosa smart star tv e social. Mi spezza il cuore perderti".