Dramma a San Giorgio: donna trovata morta in strada

Una donna di 74 anni è stata trovata morta in strada in via Pietro Nenni a San Giorgio su Legnano nella mattinata di sabato 6 agosto.

Tutto è accaduto intorno alle 7, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Sono stati alcuni passanti a notare la donna accasciata al suolo e a chiamare il 112. Sul posto è arrivata a sirene spiegate un'ambulanza della croce bianca di Legnano e un'automedica ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, giunti in via Pietro Nenni per gli accertamenti, sembra che la donna sia spirata a causa di un malore poco dopo essere uscita dalla sua abitazione (che si trova a poche decine di metri) a buttare la spazzatura.