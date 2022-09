Trasportata in codice rosso nell'ospedale della città pavese, non ce l'ha fatta ed è morta poco dopo. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria: spetterà agli agenti stabilire l'esatta dinamica della vicenda e capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

La donna non aveva documenti con sé. Indaga la polfer

Dramma in stazione: donna travolta da un Intercity in transito, morta in ospedale