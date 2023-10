Tragedia a Milano: trovata morta in casa con una coltellata al petto

Una donna di 85 anni è stata trovata morta nel suo appartamento di via degli Ottoboni a Milano (zona San Siro) nella mattinata di domenica 22 ottobre. Sul caso stanno indagando i carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi.

Tutto è accaduto nella tarda mattinata, come appreso da MilanoToday. Secondo quanto trapelato la donna sarebbe morta a causa di una profonda coltellata sul costato (inferta all'altezza del cuore). Inutile ogni tentativo di soccorso, i sanitari del 118, arrivati sul posto in codice rosso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Quando si è consumata la tragedia in casa era presente anche il marito dell'anziana. In un primo momento non era chiaro se si trattasse di un gesto volontario o di un'aggressione, al termine dei primi accertamenti è emerso che si è trattato di un suicidio.